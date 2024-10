Abass Fall: “je n’ai reçu, à ce jour, aucune convocation…”

XALIMANEWS: Le Coordinateur de Pastef Dakar n’a pas fait face aux Pandores de la Section de Recherches de Colobane.

Abass Fall a démenti l’information livrée par un quotidien dans sa publication du mardi faisant état de sa convocation.

«Contrairement à une information qui circule dans la presse et sur les réseaux sociaux, je n’ai reçu, à ce jour, aucune convocation. Je poursuis ma campagne dans la sérénité et en parfaite communion avec les dakarois et dakaroises», a-t-il posté

Et de poursuivre: «J’invite les militants et les sympathisants à poursuivre la belle mobilisation déjà entamée dans le calme , la sérénité et surtout dans le patriotisme qui constitue notre adn politique».