XALIMANEWS : Le Coordonnateur de Pastef Dakar a adressé un message de remerciements après sa libération. « Merci ! Merci à toutes les senegalises et à tous les sénégalais. Merci à ma famille. Merci à mes amis et collègues du monde de la formation professionnelle. Merci à mes frères et soeurs patriotes. Merci à la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme. Merci à Serigne Mountakha Mbacké et à tous les chefs religieux qui ont œuvré pour que la paix s’installe dans notre pays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy