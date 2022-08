Celui de la pauvreté Celui de la maladie Celui de la mort. Non Maitre, tu n’es pas mort.. Tu as juste laissé des orphelins pour un long voyage sans retour. Que le ciel nous épargne à jamais d’un samedi sombre qui s’abat comme l’aigle et frappe a l’improviste : Celui du 28/08/2021. Bien des gens te regrettent Maître….. Bien des gens te pleurent Maître…… Nous te bénissons A B C car toi OH A B C Tu as été…. Tu es Tu seras toujours notre repère dans le long labyrinthe pour la libération du peuple. Notre Mentor pour l » éthique et les valeurs indispensables pour un Sénégal nouveau… Notre Raison d’être pour restaurer au peuple Sénégalais sa dignité » spoliée. Dors la paix dans l’âme Maître, car demain fera jour et nous prendrons soin de l’héritage. Que la Terre de TOUBA qui est sienne te soit légère au paroxysme. MACTAR DRAME Commission Ethique & Valeurs DES ABCDAIRES

