XALIMANEWS- Pape Aly Faye, père d’Abdou Faye décédé au commissariat central de Dakar, remet en cause la thèse du suicide. Il demande, ainsi, à l’Etat de veiller à ce que cette affaire soit tirée au clair. « depuis son arrestation jusqu’à l’annonce de sa mort, je n’ai pas eu de nouvelles de mon fils. C’est son jeune frère Fallou Faye qui m’avait dit qu’il a été arrêté et conduit au commissariat central. C’est hier que l’on m’a appelé entre 11 heures et midi pour me dire qu’il est décédé alors que son jeune frère était venu lui apporter son petit déjeuner. Nous ne croyons pas du tout à la thèse du suicide. Nous voulons qu’une enquête soit ouverte pour que lumière soit faite dans cette affaire », a-t-il confié à nos confrères de la RFM.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy