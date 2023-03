XALIMANEWS: Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, a réagi au chaos né des manifestations d’hier jeudi à Dakar. «Nous n’avons pas à gérer des situations judiciaires. Ce que nous avons à faire, c’est de garantir l’ordre public, la liberté des personnes et des biens. Tous les jours, des Sénégalais sont convoqués en justice. S’il y a des personnes, qu’ils soient proches du pouvoir comme de l’opposition, qui doivent aller répondre au Tribunal, ils doivent le faire de façon sereine, sans entamer la liberté de circulation… Et nous veillerons à cela. S’il y a des attroupements qui ne sont pas autorisés, nous prendrons nos responsabilités. Quoi qu’il en coûte, nous garantirons le maintien et la préservation de l’ordre public sur le territoire national», a déclaré le porte-parole du gouvernement interrogé hier matin par la Rfm

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy