XALIMANEWS : Le Porte-parole adjoint de l’Apr était l’invité du Grand Jury de la Rfm ce dimanche. Évoquant l’affaire Sonko/Adji Sarr, Abdou Mbow a dit : « Ce que je puis vous assurer, c’est que, tan que le président Macky Sall sera à la tête de ce pays, personne ne va déstabiliser les institutions. Personne ne va destabilise ce pays. Le président de la République, à travers son gouvernement, prendra toutes les mesures pour que force reste à la loi et pour protéger les sénégalais et leurs biens… Moi je suis un parlementaire, j’ai fini mon travail. Maintenant c’est à la Justice de voir comment arrêter, comment convoquer, comment régler le problème entre Adji Sarr et Sonko. Mais nous, on a fini notre travail. Comme la Justice est rendue au nom du peuple, le moment venu nous ferons nos commentaires comme tous le sénégalais. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy