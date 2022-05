La guerre reprend entre les syndicats d’enseignants et le Ministre de l’économie et du Budget. En effet, les syndicats d’enseignants mécontents du non respect des accords conclus avec l’état du Sénégal ont haussé le ton, ce mercredi 25 mai 2022 suivi d’un débrayage. Ce qui n’a pas laissé indifférent le ministre de l’économie et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo qui a réagit par une conférence de presse, tenue le même jour.

