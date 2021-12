C’est dans cette dynamique que ses collègues ont pris le combat à bras le corps pour réclamer son procès. Mais ils précisent « nous ne réclamons pas sa libération, mais juste qu’il soit juger le plus rapidement possible histoire qu’il soit fixé sur son sort », a indiqué Ibra Sow. À noter aussi que ses collègues ont apporté leur soutien financier à la famille et comptent mener le combat jusqu’au bout pour qu’il soit juger dans les plus brefs délais. Ils n’excluent même pas des séries de grèves dans les jours à venir.

XALIMANEWS- Accusé de terrorisme, les collègue d’Abdoulaye Diop Fall enseignant d’arabe au lycée Barkedji comptent mener le combat pour que son procès ait lieu le plus rapidement. Agé 30 ans et habitant à Diandére , le Professeur d’arabe depuis 2018 à barkedji a été arrêté le 21 août dernier pour présumé terrorisme. Fait ses études en Turquie et en Iran, mosieur Fall est quelqu’un de très « calme » et toujours « souriant » d’après Ibra Sow et Babacar marone ses collègues au lycée de Barkedji. Sow témoigne, « Il n’a jamais eu une attitude pouvant laisser croire à ce qu’il soit un terroriste. En prison depuis le 21 Août sa « très modeste famille » est dans le désarroi total car Abdoulaye était le soutien de la famille. D’ailleurs, sa femme qui, elle aussi est enseignante d’arabe a mis au monde un petit garçon quelques semaines après son arrestation. Etant toujours en état de choc monsieur Fall n’a même pas eu le moral de donner un nom à son fils.

