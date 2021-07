Selon lui, l’objectif général du Sénégal est de vacciner 9 millions de personnes. Un objectif que les autorités comptent atteindre dans un délai de court et moyen termes.’’ Nous avions réceptionné 500 000 doses de Sinopharm. Avec 332 118 doses d’aujourd’hui, on va se retrouver avec plus de 800 000 doses Sinopharm qui sont reçues jusque-là. En plus de cela, dans le cadre de l’initiative Covax, nous avons 324 000 doses d’AstraZeneca. Donc, nous avons dépassé le million de doses. Sans compter le don français de 180 000 doses (AZ), mais également les 25 000 doses que l’Inde nous a offertes’’, a déclaré le ministre de la Santé

