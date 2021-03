XALIMANEWS : Le maire de Kaffrine plaide pour un procès équitable pour départager le leader de PASTEF Et Adji SARR. Abdoulaye WILANE qui a réagi sur les ondes de la RFM, suite à la déclaration de cette dernière, estime qu’il appartient à la Justice de tirer cette histoire de viol au clair. « L’Etat doit tirer cette affaire-là au clair parce que ce sont des Sénégalais ou des amis du Sénégal qui ont investi. Si on ne règle pas cette affaire-là, on ne pourra plus jamais juger quelqu’un dans ce pays. Même les amis du Sénégal, les investisseurs auront un droit de dire, ce pays n’est pas digne de confiance, ce pays n’est pas sécurisé. C’est la raison pour laquelle, passer la clameur, passer l’émotion, nos pieds reprenant en vigueur en frappant le sol dur des réalités », déclare-t-il.

