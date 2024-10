Abdourahmane Diouf rassure les étudiants: “l’intégralité du paiement des bourses se fera progressivement”

XALIMANEWS: Les bourses des étudiants seront progressivement payées d’ici deux à trois semaines, a assuré, lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf.

‘’Nous avons commencé à payer la première vague la semaine dernière et la deuxième vague sera payée cette semaine. (…). L’intégralité du paiement se fera progressivement d’ici deux ou trois semaines’’, a-t-il promis.

S’exprimant lors de l’ouverture d’un atelier portant sur l’évaluation du système LMD (licence, master, doctorat), il a signalé que ses services ont ‘’travaillé avec la banque [chargée d’assurer le paiement] sur ce point’’. Il dit espérer qu’’’il n’y aura pas de rupture’’ dans le paiement de l’intégralité des bourses.

‘’En fin septembre, début octobre, là où nous payions en moyenne pour les bourses 6, 8 milliards, nous payons 15 milliards en un mois’’, a-t-il avancé, pour justifier les retards de paiement des bourses des étudiants.

Abdourahmane Diouf explique que ‘’la somme de 15 milliards n’étant pas disponible pour payer d’un coup toutes les bourses’’, son département avait deux options : ‘’soit attendre la totalité de l’argent, soit démarrer avec le montant disponible et payer les bourses’’. Il a précisé que son ministère a ‘’choisi la deuxième option’’.

Il a assuré qu’à la date du 19 septembre, ”86% des nouveaux bacheliers ont été orientés”.

‘’Pour le reste, nous leur avions donné le délai du 15 octobre. Et nous sommes en train de faire les évaluations avec les membres de l’équipe Campusen et on va essayer de voir comment récupérer le maximum d’étudiants qui n’ont pas pu payer les frais d’inscription à temps’’, a souligné l’officiel.