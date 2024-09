XALIMANEWS-C’est le ministre de l’économie qui l’a révélé. 1892 milliards empruntés et jamais déclarés aux Sénégalais, ni au trésor public par le régime de Macky Sall. Abdourahmane Sarr a également indiqué que fin 2023, la dette centrale, hors secteur parapublic a atteint 15 664 milliards (83,7% du PIB) contre 13 772 milliards (73,6% du PIB) annoncés.»

Par ailleurs, a-t-il ajouté, la dette publique et les déficits budgétaires du Sénégal étaient plus élevés que ceux annoncés entre 2019 et 2023.