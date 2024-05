Abrogation des décrets de Macky Sall : Ousmane Diagne convoque une importante réunion avec les magistrats

XALIMANEWS- Une importante rencontre est programmée au ministère de la Justice, mardi prochain. Selon le journal L4AS qui donne l’information, elle réunira l’Union des magistrats du Sénégal (USM) et le Garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Elle portera sur l’abrogation des décrets de l’ancien Président Macky Sall, issus du dernier Conseil supérieur de la magistrature et dont le plus marquant et celui nommant Abdoulaye Ndiaye à la tête de la Cour suprême.

Le journal révèle, notamment, que l’UMS avait saisi le ministre de la Justice lorsque des rumeurs ont fait état de la volonté de Diomaye Faye d’annuler les dernières décisions de son prédécesseur dans le secteur de la justice. Ainsi, au sein de l’organisation regroupant les magistrats, il est question de contester l’initiative du nouveau chef de l’État.

Nos confrères s’interrogent, toutefois, sur la personne habilité à contester véritablement cette décision. «Qui prendra la responsabilité d’attaquer le décret ?». Le journal rapporte des coulisses la position des magistrats. Ces derniers estiment que l’UMS doit porter le combat pour le compte des concernés tandis que l’Union considère qu’il appartient à ces derniers d’initier eux-mêmes les démarches nécessaires pour être rétablis dans leurs droits.