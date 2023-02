Poursuivant le représentant du peuple de révéler qu’ « En fin septembre et en fin décembre, la Commission Comptabilité et de Contrôle aurait dû recevoir un rapport trimestriel des questeurs conformément à l’article 31 du RIAN. La commission n’a rien reçu. Du moins le vice-président de la Commission de Comptabilité et de Contrôle que je suis n’a reçu aucun rapport. La Commission de Comptabilité et de Contrôle n’a déposé ni rapport trimestriel ni rapport annuel sur le bureau de l’assemblée nationale. Du moins le vice-président de cette commission que je suis n’a travaillé sur aucun rapport trimestriel ou annuel. »

Pour lui, non seulement « Ce refus de rendre compte de la gestion des 20 milliards de FCFA de l’assemblée nationale du Sénégal est en violation des articles 24 et 30 du règlement intérieur de l’assemblée nationale (RIAN) », mais aussi en violation de l’article 31 du RIAN qui dispose, a-t-il cité « La Commission de Comptabilité et de Contrôle est chargée du contrôle, de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l’Assemblée nationale. À cet effet, un rapport écrit portant notamment sur l’état des crédits et la situation des dépenses engagées doit lui être fourni par les questeurs à la fin de chaque trimestre. La Commission est habilitée à prendre connaissance des documents comptables correspondants. »

