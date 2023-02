XALIMANEWS -Déféré devant le procureur, l’homme d’affaires Zakiloulahi Sow a été finalement inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Son passeport est confisqué et ses comptes bancaires sont bloqués. Le Togo sera prochainement saisi pour que le mis en cause ne puisse plus effectuer la moindre transaction financière.

