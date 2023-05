Il a vite été contredit par la mineure R. Nd. Formellement, elle pointe du doigt l’accusé. Avec plus de détails, elle raconte les assauts que lui a fait subir Mouhamadou Moustapha. «Il m’a violé à deux reprises. La première fois c’était à l’école. Il m’a dit de venir. Une fois dans les toilettes, Il m’a sucé les seins. La deuxième fois il m’a trouvé dans la case avec mes camarades. Il m’a invitée dans les toilettes et m’a sucée les seins. Ça faisait mal. Il m’a ensuite pénétrée sexuellement, après avoir enlevé mon pantalon et mon slip», a-t-elle narré. A l’en croire, après son acte ignoble, l’accusé lui a intimé l’ordre de ne rien raconter. Sinon, il allait la tuer.

C’est suite à une dénonciation d’une autre pensionnaire du centre que les agissements du mis en cause ont été dévoilés. Celle-ci a dit que l’accusé a eu à l’accompagner dans les toilettes et a eu à exercer des attouchements sur sa personne. C’est dans ces circonstances que la mineure R. Nd s’est signalée. D’après elle, l’accusé a sucé ses seins avant de la pénétrer sexuellement dans les toilettes. Elle renseigne également que son agresseur sexuel, alors qu’ils étaient dans le bus scolaire, a caressé ses seins et à introduit ses doigts dans ses parties génitales. D’ailleurs, le certificat médical a conclu à une séance de l’hymen avec des lésions anciennes. À l’enquête préliminaire, l’accusé a nié avoir commis les faits.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy