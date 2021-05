XALIMANEWS: Le verdict est tombé sur l’affaire foncière opposant Aby Ndour à Pierre Goudiaby Atépa. Le tribunal condamne Aby Ndour à 3 mois sursis et à payer une amande de 100 mille Frs CFA et alloue 8 millions de dommages et intérêts à Atepa et ordonne la publication de la décision dans les journaux.

