Académie américaine des arts et des sciences: Le Professeur Mamadou Diouf admis

XALIMANEWS- C’est une fierté bien sénégalaise. Le professeur Mamadou Diouf a été admis à l’Académie Américaine des Arts et des Sciences aux côtés du Professeur Souleymane Bachir Diagne. Il a été installé vendredi à Boston. Qui est-il?

Auteur d’une thèse de doctorat consacrée au Royaume de Cayor, soutenue à l’université de Paris I en 1980, il est d’abord enseignant-chercheur à l’université Cheikh-Anta-Diop, où il dirige le département de recherche et de documentation du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) de 1991 à 1999, date à laquelle il s’installe aux États-Unis. Il enseigne alors à l’université du Michigan et participe aux travaux du Centre d’études africaines et afro-américaines. Le 1er juillet 2007 il prend la tête de l’Institut d’études africaines à l’École des affaires internationales et publiques (School of International and Public Affairs) de l’université Columbia à New York.

Le professeur est aussi spécialiste de l’Empire colonial français, il porte un regard sans complaisance sur les sociétés contemporaines en Afrique. Ses compétences sont souvent mises à contribution dans les grands débats actuels.