Chef de Service de Médecine Interne et Directrice du Centre national de diabétologie à Dakar, elle est egalement spécialiste en santé publique avec une grande expérience en Afrique et en Europe dans les domaines de la recherche, des bonnes pratiques cliniques et de la gestion du pied diabétique et d’autres complications des maladies métaboliques.

