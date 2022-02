Dans la perspective, il a soutenu que c’est aussi l’agrobusiness, les plateformes industrielles et numériques. Bref, a-t-il ajouté, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l’investissement. Cette Afrique-là, d’après Macky Sall, pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d’opportunités de co construction de croissance et de prospérité partagée.

Le président Macky Sall a plaidé pour l’assouplissement des règles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde) afin de mieux faciliter l’accès des pays africains aux crédits exports à conditions de maturités plus longues et des taux d’intérêt plus soutenables, à la réduction, également des coups d’assurance.

