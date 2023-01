Le leader du Parti pastel est revenu sur les chiffres liés au cas d’accident et les statistiques à ce sujet « Selon des sources officielles datant de 2020, il est enregistré chaque année au Sénégal plus de 4 000 accidents de la circulation qui occasionnent plus de 600 morts et des dégâts matériels estimés à 74 milliards de FCFA. Ces statistiques ne tiennent pas compte des accidents de motocycles et autres moyens informels de transport ».

