Accident caravane Pastef à Mbacké: “J’encourage chacun à répondre à l’appel au don de sang lancé en faveur des blessés”, Amadou Ba 

XALIMANEWS: “C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris l’accident tragique survenu lors de la caravane du parti PASTEF à Mbacké, entraînant la perte d’une vie humaine et de nombreux blessés. Dans ces moments douloureux, mes pensées et celles de toute la coalition Jamm ak Njariñ vont vers la famille la victime ainsi que les membres et sympathisants du PASTEF affectés”, a réagi la tête de liste de la Coalition Jam ak Ndiari? sur le réseau Social. X

Et Amadou Ba de poursuivre: “Nous adressons nos sincères condoléances à la famille endeuillée et prions pour le prompt rétablissement des blessés.

Dans cet esprit de solidarité, j’encourage chacun à répondre à l’appel au don de sang lancé en faveur des blessés. Ensemble, apportons notre soutien en cette période difficile et réaffirmons notre engagement en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays”