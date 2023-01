« Aujourd’hui, j’avais demandé au commissaire Seynabou Djeguene pour la vente des cartes et le montage des comités à Mboro, sous l’égide du plénipotentiaire du département, le ministre Mansour Faye. Ca devait démarrer chez moi ce matin (dimanche), pour monter 5 comités et après déjeuner si on est là en ville, monter encore une dizaine de comités. Mais, vraiment le reveil ce matin a été difficile pour le peuple sénégalais, le pays tout entier, parce qu’il y’a eu un accident mortel à Gniby et a occasionné une quarantaine de morts. Le président de la république a décrété un deuil national, et on a décidé d’in commun accord avec le commissaire et tous les militants et responsables, ici présents, de surseoir au montage de comités, pour prodiguer des prières pour les victimes. » A declaré le Docteur Pape Abdoulaye Dieng, membre de l’APR et membre de la CCC (convention des Cadres Républicains). Le responsable politique d’ajouter, « nous allons nous engager pour une activité de collecte de sang, pour participer à l’effort et prendre en charge les malades. Parce qu’en dehors des 40 morts, il y’a un nombre conséquent de blessés. »

