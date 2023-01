Pour eviter les accidents mortels, il faut diminuer la vitesse des bus, interdire les voyages nocturnes et les surcharges des bagages, tel est le voeux des notables de Tambacounda. « Encore une fois, on s’est réveillés avec frayeur, tristesse et desolation. Encore une fois, l’accident de la nuit dernière s’est transformée en hécatombe, avec la collisition de 2 bus. Résultat, une quarantaine de personnes tuées et certainement des blessés qui peuvent s’en sortir avec des handicaps dans le futur. C’est la énième fois, et tous ces accisents se sont déroulés la nuit. » A deplore El Hadj Ibrahima Camara dans les ondes de Wal Fadjri. Le notable de revenir sur l’accalmie sur les routes, notée dans un passé récent. « Pendant ce temps, pendant la periode du Covid, rares sont les accidents qui se sont produits parce que les autorités avaient pris des décisions d’interdire, des conduites de departement à département, où de region à regions. » Mais, après la levée de ces mesures, la route a recommencé a tuer. « L’hécatombe a repris quand ces mesures ont été levées. Même un commissaire de police à la retraite en a fait l’observation. Que les autorités prennent la ferme décision de plomber les bus à 80km/h maximum et d’interdire la circulation de nuit. »

