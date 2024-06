Accident de la circulation : 201 décès enregistrés à Dakar en 2023

XALIMANEWS-En 2023, dans la région de Dakar, il y a eu 3 025 accidents de la route, entraînant 201 décès. Selon Diène Ndiaye, chef d’escadron et commandant du Groupement motocycliste de la gendarmerie nationale, 92 % de ces accidents sont imputables à un comportement humain, comme l’excès de vitesse, la distraction et le manque de maîtrise du Code de la route par certains conducteurs. Ces déclarations ont été faites lors d’un Comité régional de développement organisé en préparation des assises nationales sur la sécurité. Diène Ndiaye a également souligné que la densité du trafic, le vieillissement du parc automobile et le nombre élevé de deux-roues sont parmi les facteurs contributifs à ces accidents.

« On ne peut pas sortir ces motocyclistes de la circulation. Ce qu’il faut, c’est de les encadrer. Et que certains deux roues soient immatriculés, enregistrés dans un fichier et qu’ils fassent la visite technique. Les conducteurs devront aussi être titulaires d’un permis afférent à la moto », recommande Diène Ndiaye dans des propos recueillis par WalfQuotidien.

« Quelles que soient les caractéristiques de la route, il est enseigné en code de la route comment se comporter pour arriver à passer. Donc, en direction de la saison des pluies qui s’annoncent et en direction de la Tabaski, nous appelons les automobilistes et autres chauffeurs professionnels au respect scrupuleux du code de la route », renchérit le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), Amadou Gaye toujours dans des propos recueillis par WalfQuotidien.