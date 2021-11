« En mon nom et en celui de mon parti ACT je présente mes condoléances les plus attristées à Ousmane SONKO et au Pastef. Prions pour les compagnons qu’ils viennent de perdre à la suite d’un accident routier et souhaitons une prompte guérison aux blessés”, se désole l’ancien premier ministre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy