Les personnes décédées dans l’accident sont deux femmes et un enfant. Deux des victimes étaient tous des habitants de la commune de Richard-Toll. La troisième victime est de Ndioum. Dans cet accident, ce sont plus d’une quarantaine de passagers qui ont été gravement blessés. Nombre d’entre eux se sont retrouvés avec des traumatismes ou avec des fractures. Aussitôt informés de cet accident macabre, les sapeurs-pompiers sont venus de Tivaouane pour secourir les victimes. Très peinés par cette situation grave et de celle qui a eu lieu à Kaffrine, les populations du Nord réclament l’arrêt définitif de la circulation de certains véhicules au-delà de vingt-trois heures. Et ont exigé à cet effet, un meilleur contrôle sur l’obtention des permis de conduire pour certains chauffeurs.

