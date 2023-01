”Le 16 janvier 2023, aux alentours de 06 heures du matin, le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Louga, a été informé d’un grave accident qui venait de se produire sur la RN2, à la sortie du village de Ngueune Sarr, mettant en cause un véhicule de transport de passagers et un camion.Sur les lieux même de l’accident, dix-neuf (19) corps sans vie ont été dénombrés alors que le nombre de blessés s’élève, selon les dernières estimations, à trente et une (31) personnes parmi lesquelles trois (3) ont succombé des suites de leurs blessures après leur transfert à l’hôpital régional de Louga.Grace au dispositif aussitôt mis en place, les formalités d’identification des victimes ont toutes été effectuées et les certificats aux fins d’inhumer ont été délivrés par le parquet.Des premiers éléments recueillis, il ressort que le véhicule de marque Mercedes Benz genre autocar qui circulait, à vive allure, sur la route précitée sens Saint-Louis-Louga, en tentant d’éviter un âne qui traversait la chaussée de la droite vers la gauche suivant son sens de marche, a quitté sa voie, après avoir heurté l’animal, avant de perdre le contrôle de son mobile et percuter frontalement le véhicule genre camion de transport de marchandises qui circulait en sens inverse à destination de Rosso.Il est aussi apparu que l’un des véhicules impliqués, censé transporter trente-deux (32) personnes, avait à son bord quarante-huit (48) passagers. Les conducteurs mis en cause, blessés, ont été transférés respectivement à l’hôpital régional de Saint-Louis et à celui de Louga où ils se trouvent actuellement sous surveillance.Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et de délimiter la responsabilité pénale de toute personne impliquée concernant les faits présumés de surnombre de passagers, d’homicide involontaire, de blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui et de défaut de maîtrise. Les auditions démarrent ce jour par les soins du commandant de la Brigade de gendarmerie de Ngueune Sarr, chargé de l’enquête”.

