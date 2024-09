Accident mortel de Nguama Fall: Une enquête pour situer les responsabilités est ouvertes

XALIMANEWS: Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a annoncé, mardi, l’ouverture d’une enquête visant à situer les responsabilités et appliquer les sanctions nécessaires après le tragique accident survenu, lundi, à hauteur de Ndiama Fall, un village de la commune de Ndangalma, dans la région de Diourbel (centre).

Au moins seize personnes ont péri lundi tôt le matin à la suite d’une collision entre un camion et un bus de transport en commun qui tentait de dépasser un autre car de transport sur la route nationale numéro 3, à hauteur de Ndiama Fall, un village de la commune de Ndangalma, dans le département de Bambey. De nombreux blessés ont également été recensés à la suite de l’accident.