«Du 1er Janvier 2022 au 30 septembre 2022, nous sommes à 519 morts. C’est plus que ce qu’on a eu l’année dernière. On a eu 491 morts sur toute l’année 2021 par exemple. Les morts sur le coup je veux dire. L’année n’est pas encore terminée et on a déjà dépassé ces statistiques. Nous sommes à 519 morts, compte non tenu des morts constatés lors du Gamou. Rien que le Magal où on a eu 33 morts», a déclaré Cheikh Oumar Gaye, Directeur général de la structure hier mercredi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy