Accompagner la Transformation : Les Défis et Enjeux d’un Sénégal en Mutation (Par Babacar BA)

Le Sénégal entre dans une phase de transformation majeure, portée par une nouvelle dynamique impulsée par les autorités en place, avec l’ambition de concrétiser le référentiel national de développement, « Sénégal 2050 ». Ce projet de société, qui vise à ériger le pays en modèle de souveraineté économique et sociale, se déploie dans un contexte marqué par des défis multiples et interconnectés.

La récente victoire législative de la majorité présidentielle constitue une opportunité historique pour engager des réformes profondes et ambitieuses. Cependant, le pays est confronté à une crise fiscale qui met à l’épreuve ses marges de manœuvre. Le déficit budgétaire élevé et la suspension du programme de 1,9 milliard de dollars du FMI, en raison de dettes non déclarées, compliquent la gestion des finances publiques. Alors que les discussions avec le FMI se poursuivent, les exigences budgétaires et les attentes des citoyens imposent des choix stratégiques rigoureux pour maintenir la stabilité tout en répondant aux aspirations populaires.

Le programme « Sénégal 2050 » ambitionne une croissance soutenue de 6,5 % d’ici 2029, avec des objectifs ambitieux tels que le triplement du PIB par habitant et une réduction drastique du taux de pauvreté. Ces cibles nécessitent une diversification accrue de l’économie. La création de pôles territoriaux exploitant les spécificités régionales, notamment dans l’agro-industrie, les services et les nouvelles technologies, est une condition essentielle pour un développement équilibré et inclusif.

Dans ce contexte, la lutte contre la corruption et la mise en place d’une gestion transparente des ressources naturelles figurent parmi les priorités. Les audits en cours dans les secteurs minier, pétrolier et gazier traduisent une volonté affirmée des nouvelles autorités de rompre avec les pratiques opaques du passé. Néanmoins, instaurer une véritable culture de la transparence nécessite un effort soutenu pour renforcer les institutions et promouvoir une reddition des comptes exemplaire.

Malgré une croissance économique qui reste résiliente, les inégalités sociales demeurent un obstacle majeur. Avec près de 40 % de la population vivant encore dans la pauvreté, il est impératif de créer des emplois décents, d’améliorer l’accès aux services publics de base et d’assurer une répartition équitable des fruits de la croissance. Une attention particulière doit être portée aux populations rurales, souvent les plus touchées par ces disparités.

L’entrée en production du champ pétrolier offshore de Sangomar marque une étape clé dans l’histoire économique du Sénégal. Cependant, la gestion des revenus tirés des ressources naturelles devra être prudente et visionnaire pour éviter les écueils de la « malédiction des ressources ». Simultanément, le développement des énergies renouvelables et la gestion durable des écosystèmes doivent être intégrés dans une stratégie globale de développement à long terme.

Sur la scène internationale, le Sénégal évolue dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques, des crises économiques et des urgences climatiques. Pour accompagner la dynamique de changement en cours, il est indispensable de renforcer la résilience du pays face aux chocs externes. Cela implique une diversification des partenariats économiques, une intégration régionale accrue via des cadres comme la ZLECAF, et une adaptation proactive aux impacts du changement climatique.

En définitive, accompagner cette nouvelle dynamique exige une approche globale, combinant des réformes économiques, sociales et institutionnelles ambitieuses. Le Sénégal doit conjuguer modernisation et justice sociale, tout en restant en phase avec les aspirations de sa population et les exigences d’un contexte mondial en constante évolution. Cette transition, bien que complexe, représente une opportunité historique de placer le pays sur une trajectoire de prospérité durable et équitable. C’est mon intime conviction.

Babacar Sané BA

Président Alternatives Citoyennes

Coalition MIMI 2024