Ce jeudi s’est tenue la cérémonie solennelle de signature de convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et France Volontaires. A cette occasion monsieur Guy Aho Tete Benissan représentant de France Volontaire au Sénégal a affirmé « nous venons de poser un acte fort pour France Volontaire et le ministère de la jeunesse parce que nous collaborons depuis 2013 et nous avions le dispositif service civique qui fait parti du pôle de jury que nous mettons en place pour recruter les jeunes sénégalais pour la France. Mais il n’y avait pas une formalisation institutionnelle entre les deux partenaires. Donc avec la loi qui vient d’être votée par le Sénégal, nous avions trouver utile de pouvoir aller vers la concrétisation et le rapprochement de nos deux institutions ».

