Accord sur la fourniture de 500.000 doses de vaccin anti-mpox pour l’Afrique en 2024 (Alliance du vaccin)

XALIMANEWS- L’Alliance du vaccin (Gavi) et Bavarian Nordic, le laboratoire qui produit le vaccin contre le mpox, ont signé mercredi un accord garantissant la fourniture en 2024 de 500.000 doses du sérum à destination des pays africains frappés par une épidémie.

Le vaccin MVA-BN « a reçu la préqualification de l’OMS le 13 septembre, et Bavarian Nordic sera prêt à fournir les vaccins en attendant la signature d’un accord d’approvisionnement avec l’Unicef (l’agence de l’ONU pour l’enfance), partenaire de l’alliance Gavi, qui livrera ces doses », souligne un communiqué commun.

Séparément, le Fonds mondial, un partenariat mondial public-privé qui lutte notamment contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a annoncé le versement de 9,5 millions de dollars à la République démocratique du Congo, considérée comme l’épicentre de l’épidémie actuelle de mpox.

Ces fonds doivent aider les autorités de RDC à mener leur « riposte d’urgence » dans les régions du pays les plus durement touchées.

La RDC comptait près de 22.000 cas fin août et plus de 700 décès enregistrés depuis le mois de janvier, selon les autorités locales.

Ailleurs, le mpox était présent fin août dans 14 pays dont le Burundi, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, selon l’Africa CDC, le Centre africain de contrôle des maladies.

