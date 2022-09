La Cérémonie officielle du Magal de Touba est particulièrement attendue. C’est l’un des rares moments pour connaître la position de Touba sur les questions urgentes de l’heure. Comme depuis 3 années maintenant, Touba a axé sa communication sur les relations humaines. Cette édition, une part belle a été faite au rapport entre guides religieux et disciples. Dans un discours d’une trentaine de minutes, le porte-parole du Khalife général a pris le soin d’expliquer les fondamentaux du Mouridisme tels qu’enseignés par Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Basse Abdou Khadre crayonne le portrait d’un bon fidèle de Cheikh Ahmadou Bamba : «Est Mouride celui qui a confiance à son guide et qui applique ses ndigueul.» C’est une question de discipline confrérique. Après avoir développé sur cethème en faisant un lien avec une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, Serigne Basse Abdou Khadre s’est félicité de la signature de l’accord de paix en Casamance. D’après Touba, seule la paix est garante d’un développement des peuples. Selon Serigne Basse Abdou Khadre, «il faut s’en féliciter et œuvrer pour sa pérennisation». Comme à l’accoutumée, il a demandé à «tout un chacun d’en faire une priorité». Pour Serigne Basse Abdou Khadre Mbacké, «on peut manquer de tout et vivre, sauf la paix».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy