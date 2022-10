Le directeur général du Fonds de solidarité africain Ahmadou Abdoulaye Diallo qui est en séjour au Sénégal et le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais Abdoulaye Ly ont présidé, ce jeudi 13 septembre, une rencontre pour présenter davantage le Fonds et partager leur ambition commune d’optimiser leur contribution au financement de l’économie. « C’est un Fonds qui est né de la volonté des Etats de mutualiser leurs efforts pour développer la garantie », explique le directeur exécutif du Cis. Qui ajoute ainsi que cette garantie coûtera moins chère aux usagers, aux États et sera plus efficace du fait qu’elle reposera sur un mécanisme de signature plus crédible partagé par plusieurs États. M. Ly souligne dans la foulée que leur partenariat avec le Fonds de solidarité africain part entre autres, du constat de la faiblesse des garanties pour l’accès aux crédits. « Les banques ne sont souvent pas satisfaites du degré des réponses quant aux garanties qu’elles exigent dans l’octroi de crédits », explique le directeur exécutif du Cis.

