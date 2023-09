XALIMANEWS -L’accueil du président Macky Sall à New York a laissé un goût amer dans la bouche des militants de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Ils expriment leur profonde déception face à cet accueil. Aliou Sall, frère du chef de l’État et coordonnateur de la coalition susmentionnée à Guédiawaye, est particulièrement remonté contre les militants de Pastef de la diaspora. Il ne cache pas sa colère et exprime son mécontentement envers ces militants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy