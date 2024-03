XALIMANEWS-En cette période de campagne présidentielle, l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), a été chaleureusement accueilli par une foule enthousiaste dans le sud du pays, en particulier à Ziguinchor. Cet accueil massif a attiré une attention particulière et suscité des analyses approfondies.

Après examen des archives, il est apparu que cet accueil exceptionnel réservé à Amadou Bâ était rare pour un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). En effet, le dernier accueil similaire remonte à 2012, lors de l’élection présidentielle qui a porté Macky Sall au pouvoir.

Cela souligne la réussite d’Amadou Bâ là où beaucoup d’autres leaders de la coalition Benno ont échoué. Cette dynamique confirme que le candidat de la majorité présidentielle est bien positionné pour l’élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024.

Il est important de noter que la coalition Benno Bokk Yakaar avait perdu à Ziguinchor lors des dernières élections locales, au profit de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (Yaw), menant à l’élection d’Ousmane Sonko comme maire de Ziguinchor.

Cependant, cela n’a pas empêché Amadou Bâ, stratège avisé, de rallier à nouveau les troupes dans le sud du pays, démontrant ainsi sa capacité à rassembler et à mobiliser malgré les défis précédents. Son charisme et son leadership incontestables continuent d’impressionner et d’inspirer confiance dans sa capacité à diriger le pays vers un avenir meilleur. En effet, Amadou Bâ incarne la vision et l’engagement nécessaires pour conduire le Sénégal vers une prospérité durable et un développement harmonieux.