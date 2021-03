C’est ce 31 mars qu’Ousmane Tounkara sera édifié sur son sort aux Etats-Unis. En attendant, Y’en a marre « alerte l’opinion nationale et internationale sur la nouvelle stratégie des autorités sénégalaises, consistant à porter la lourde accusation terroriste sur des activistes et opposants politiques (surtout ceux de la diaspora), dans le but de dissuader voire inhiber des voix qui s’élèvent contre le régime de Macky Sall ». Le mouvement cite « notamment les cas Assane Diouf, signalé à tort comme terroriste aux autorités américaines en août 2017 ; Guy Marius Sagna emprisonné en septembre 2019 pour « fausse alerte terroriste » ; les accusations injustifiées portées le 5 mars dernier contre les manifestants par le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, et plus récemment la fallacieuse dénonciation de l’activiste Ousmane Tounkara basé à New York. Ce dernier est connu pour son engagement contre la confiscation de la démocratie au Sénégal ».D’après Y’en a marre, «des menaces pèsent également sur plusieurs autres Sénégalais de la diaspora actifs sur les réseaux sociaux ».

Aussi, «le mouvement juge ce procédé très dangereux car, non seulement il restreint davantage l’espace civique, mais aussi et surtout, il porte atteinte à l’image et la crédibilité du Sénégal à l’international. La problématique du terrorisme est beaucoup trop sérieuse pour servir de moyen pour les autorités étatiques de diaboliser et d’incriminer des citoyens. Y’en a marre va saisir les représentations diplomatiques de l’Union européenne et des Etats-Unis pour dénoncer ces agissements de notre gouvernement et les appeler à plus de vigilance », informe un communiqué reçu par Libération online.

Liberation Online