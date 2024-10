Accusé d’avoir encaissé 5 milliards dans l’affaire ASER: Abass Fall traîne en justice Adama Gaye et un quotidien

XALIMANEWS: Le Coordinateur de Pastef Dakar annonce avoir déposé une plainte contre le journaliste Adama Gaye et la rédaction du quotidien Dakarois pour association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles, diffamation et injures publiques.

Il l’a fait savoir lui même sur ses plateformes digitales.

« Vous avez été nombreux à me témoigner votre soutien. Certains me demandaient de ne pas déposer de plainte contre ce vieux lunatique , frappé de mutilation mentale , d’autres me demandaient de le faire.

C’est finalement fait. J’ai délibérément caché les noms des autres pour qu’ils ne s’enfuient pas une fois informés que j’ai déposé une plainte contre eux!

Le vieux lunatique certainement aura le courage de venir au Sénégal répondre, a-t-il fait savoir

Retenons: Adama Faye dans une publication sur le réseau social X avait accusé Abass Fall d’avoir encaissé 5 milliards aux espagnols pour exiger à Jean Michel Sene d’écarter AEE POWER Sénégal dans l’affaire dite ASER. Et Adama de rajouter du piment: « Abass Fall s’est récemment payé une villa de luxe avec des centaines de millions ».

Ci dessous la plainte en image