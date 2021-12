« Je n’ai pas le droit de démissionner ( et encore moins d’être démis)dans aucune instance de notre grande coalition jusqu’à la victoire de nos valeurs pour le triomphe du Sénégal » dit-il tout de go. Et d’ajouter : « j’ai demandé , après le processus des investitures, à mon jeune frère et candidat pour la ville de Guediawaye Ahmed Aidara de me suppléer pour la coordination des activités à Guédiawaye afin de me permettre de mieux me consacrer au programme national de campagne de la coalition comme tous les leaders » a-t-il répondu. Droit dans ses bottes, le leader du Grand Parti présent aux grands rendez-vous de l’opposition depuis la création de sa formation politique entend poursuivre sa démarche jusqu’à ce que Macky Sall soit déboulonné.

