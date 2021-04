En effet, selon la RFM qui donne l’information, le juge de la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance. A cet effet, l’étudiant en deuxième année à l’Institut Africain de Management (IAM) a encore été acquitté confirmant ainsi son premier jugement. Selon son avocat Me Moussa Sarr, cette décision est plus que satisfaisante puisque « le parquet est parti au procès et n’ayant pas obtenu gain de cause en premier instance, conformément à la loi avait fait appel. Maintenant il appartient au parquet d’apprécier s’il doit faire un pourvoi en cassation dans le délai de 6 jours »

