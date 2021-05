XALIMANEWS : Le Bureau Politique du Grand Parti s’est réuni ce mercredi. Au cours de cette rencontre, l’actualité politique a été passée en revue. Malick Gakou et son parti ont déploré l’achat d’un nouvel avion par le président Macky Sall. « Dans ce contexte de crise économique et sociale dueà la pandémie de la COVID-19qui a exacerbé les difficultés des populations sénégalaises, surtout celles des jeunes confrontés à un chômage endémique auquel il urge de trouver des solutions, le BP / GP dénonce avec la dernière énergie l’achat d’un avion présidentiel non prioritaire face à l’étendue des enjeux sociaux engendrés par la crise et l’accélération de notre ratio Dette/PIB qui constituent des menaces sérieuses pour une croissance inclusive », note le communiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy