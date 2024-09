Acte de corruption impliquant un policier : Jean Baptiste Tine annonce une enquête suite à la dénonciation de Guy Marius Sagna

XALIMANEWS-Le député Guy Marius Sagna a dénoncé ce jeudi sur sa page Facebook un cas de corruption impliquant un policier en service sur le Pont de l’Émergence (Patte d’oie).

Il a décrit la situation en ces termes : « Un policier garé sur le pont de l’émergence aujourd’hui arrête un taxi. Il lui demande des pièces. Il s’en va puis le chauffeur prend de l’argent et le suit. Il revient et rallume sa voiture. […] Le chauffeur dit lui avoir remis de l’argent. Je n’ai aucune raison d’en douter. Nous sommes des millions à en être témoins tous les jours devant notre indifférence. »

En réponse à cette dénonciation, le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine a publié une note sur sa page personnelle, annonçant l’ouverture d’une enquête et des sanctions possibles contre le policier en question.

« Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique remercie l’honorable député Guy Marius Sagna L’Officiel pour avoir signalé un acte de corruption impliquant un policier. Une enquête est en cours pour identifier les personnes en cause et appliquer les sanctions nécessaires le cas échéant », a-t-il écrit.

Il a également ajouté : « Nous restons fermement engagés contre la corruption et invitons les citoyens à signaler de tels actes sur notre ligne dédiée. Ensemble, construisons une société plus juste et transparente. »