Acte III : Tourner la face au soleil

(Extrait de « Traces Discours aux Nations Africaines »)

Felwine Sarr

Cela fait longtemps que nous nourrissons l’âme et le corps du monde.

Que nous le faisons même lorsque l’on nous ôte le pain de la bouche.

Ce don auquel nous ne consentons pas est la part faible de notre générosité.

Nous ne devons plus accepter d’être ce champ du monde que l’on dévaste ; cette mine que l’on exploite et que l’on laisse exsangue ; cette rivière que l’on assèche après en avoir bu l’eau. Cette forêt dont on coupe les arbres après s’être abrité sous leurs feuillages ombrageux.

Nous ne devons plus accepter d’être ceux que l’on insulte, méprise et avilit, sous tous les cieux.

Ceux à qui il est naturel d’accorder la pitié

Ceux à qui l’on fait l’offrande grise de la compassion

Alors que nous habitions les pays de la noblesse et de la dignité

Il s’agit pour nous enfants de Unan et de Toumaï de tourner à nouveau nos visages vers le soleil,

De nous y abreuver.

D’habiter ses gisements de vie, de force et de lumière.

Et pour cela, nous ne devons plus consentir à aucune violence.

D’où qu’elle vienne.

Qu’elle sourde de l’intérieur de la palissade, au cœur de la maison, où qu’elle émane du dehors.

Il s’agit pour nous de ne plus collaborer à notre propre asservissement.

Nous dresser contre lui.

Comme là-bas dans le Walo, Ndaté Yalla !

Dans les artères de Kansala, les Niantcho !

Comme à Al Mukhatara où les Zanj brisèrent leurs chaines.

Comme en 1803 à la bataille de Vertières, où les combattants de Ayiti, terre des hautes montagnes, défirent les troupes napoléoniennes ;

Haïti, Là où la négritude se mit debout et cru en son humanité !

Comme à Adoua en 1896, où les Ethiopiens bottèrent les fesses aux Italiens.

Nous dresser comme un seul tronc,

Albertine Sisulu!

Lumumba!

Um Nyobe!

Wangari Maathai

Aline Sitoé Diatta !

Isidore Noël Thomas Sankara!

Amilcar Cabral!

Rolihlahla Mandela !

Mouhamed Bouazizi !

Nous dresser comme un peuple, Sur l’avenue Habib Bourguiba un 14 janvier 2011,

Comme un peuple, sur la place Tahrir un 25 janvier 2011,

Comme un peuple, à Ouagadougou un 30 octobre 2014,

Comme un peuple, à Brazzaville,

Comme un peuple, à Kinshasa, à Limété et à Matongué

A Lumumbashi, à Goma

A Douala

Comme un peuple, à Lomé

Comme un peuple en devenir,

Nous dresser face à l’ombre et à la nuit.

Nous dresser et chasser ces pantins désarticulés par une longue pratique de la courbette et de l’indignité.

Ces ombres qui font main basse sur nos richesses, pire sur notre dignité.

Ces pantins qui nous trahissent ; qui avilissent nos enfants en les privant de soins, des semences de l’âme et de l’esprit ; ces rongeurs qui pourrissent toute graine semée.

Ces ombres qui ont confisqué notre élan ; qui bornent notre puissance d’exister et nous réduisent à une sordide mendicité.

Nous dresser et les chasser de ces trônes qu’ils usurpent. Ils n’en sont pas dignes !

Chers frères et sœurs,

Afin que la vie reprenne,

Afin que la rivière coule à nouveau et irrigue la plaine fertile, désobstruons les chemins !