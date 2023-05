En plus de l’incendie, les manifestants ont saccagé, entre autres dégâts matériels, les zincs de clôture du restaurant en construction, des bacs à ordures calcinés. Avant de s’engouffrer dans les restaurants « Self » et « Argentin » pour se servir à leur guise et de tout casser sur leur passage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy