Dix ans après, l’histoire semble vouloir bégayer, et donc produire les mêmes effets, pouvant plonger notre pays, dans une conflagration sans précédent, vue les enjeux économiques pointant à l’horizon et la détermination des uns et des autres à en découdre avec le régime de la « gouvernance sobre et vertueuse », le jeu en vaut-il la chandelle ?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy