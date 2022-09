L’activité économique (hors agriculture et sylviculture) au Sénégal a enregistré une hausse de 3,6% au deuxième trimestre 2022, en variation trimestrielle, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) basée à Dakar. La DPEE souligne dans sa note de conjoncture que la performance trimestrielle est attribuable essentiellement au tertiaire (+7,0%) et aux taxes sur biens et services (+9,7%). Selon toujours cette structure, sur une base annuelle, une hausse de 1,6% de l’activité économique est notée au deuxième trimestre de l’année 2022, à la faveur, principalement, du tertiaire (+9,3%). En cumul sur les six premiers mois de 2022.

