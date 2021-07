L’appareil immatriculé 6V-SEN (MSN 10196) est issu de la famille d’avions les plus modernes, les avions d’affaires Airbus qui disposent des cabines les plus larges et les plus hautes de tous les avions d’affaires. Les avions ACJ320neo ont trois fois plus d’espace que les avions d’affaires traditionnels, avec une autonomie et des coûts d’exploitation similaires. Avec de nouveaux moteurs et Sharklets, la famille ACJ320neo offre une meilleure portée et un meilleur confort. Les intérieurs entièrement personnalisables d’ACJ permettent de bénéficier de la vaste expérience d’Airbus dans la gestion des équipements de cabine, pour une tranquillité d’esprit totale.

