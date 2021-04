L’interview, blanchinent, d’Aliou Sall dans Jeune Afrique ne le libere pas de Petrotim. Ce dossier sera revisite, et les crimes qui le portent, punis, le moment venu. Pas question d’une absolution fomented. Cette interview me fait regretter le JA où j’ai été journaliste quand nous y formions une equipe de grands talents, y compris des MRBiloa, Kpatinde, Placca, Kerdellant, Elimane, plus nos aines Sennen, et votre serviteur. Desornais, heureusement, nous avons la techtonique des plaques de l’?nternet. C’est ici que les lecteurs viennent s’informer alors que Jeune Afrique helas colle aux forces obscures qui ont le genou sur le cou du continent. C’est pourquoi il ne fait plus rever ni comprendre la marche et les verites africaines. Son ame vendue, il n’est plus que l:ombre de son passe. Ses interviewes et articles sur commande ou selon la tete du client ont fini par metre fin a ce qui lui restait de professionnalisme. Ce nest plus une reference mais la voix de ceux qui paient, des comploteurs, plus celle des sans voix, Comme naguere. Qui le lit encore? Personne de serieux. Rip.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy