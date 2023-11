Prévoyant une conférence de presse le samedi 18 novembre à 10 heures, l’ADHA annonce son intention de revenir sur les termes tels que « trafic illicite de migrants », « trafic de migrants » ou « traite des personnes », ainsi que sur les lois, conventions et sanctions associées à de tels cas. L’ADHA encourage donc les journalistes, les chroniqueurs et tous les citoyens à adopter une approche plus rigoureuse et sérieuse face aux questions de mobilité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy